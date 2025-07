VIDEO SHOCK/ Rissa a Bagnoli per uno sguardo a una ragazza: spunta una pistola

Un’altra notte di violenza ha scosso la movida napoletana. A Bagnoli, nei pressi del lungomare, un episodio preoccupante si è consumato all’esterno di una nota discoteca della zona: un ragazzo è stato aggredito brutalmente da un gruppo di giovani, pare per un semplice sguardo “di troppo” rivolto a una ragazza.

A documentare la scena, un video girato da una testimone e inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Le immagini mostrano un violento pestaggio e, soprattutto, lasciano trasparire un’escalation inquietante: nel video si sente una voce gridare “Devo prendere la pistola”. Secondo la testimone, quell’intimidazione non è rimasta solo a parole. Poco dopo, infatti, sarebbe stata davvero estratta un’arma, provocando il panico tra i presenti e una fuga precipitosa dal parcheggio.

Una giovane cittadina ha raccontato:

“Studio, lavoro, e come tanti della mia età, ho voglia di divertirmi. Ma ogni uscita diventa un rischio. E se fossi stata io in mezzo a quella rissa? E se quell’arma fosse stata usata? Non possiamo aspettare la prossima tragedia.”

Sulla vicenda è intervenuto duramente il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato l’allarme sicurezza nella città:

“Non possiamo permettere che luoghi di ritrovo diventino scenari di violenza. Risse per motivi futili, armi tirate fuori con leggerezza, gruppi di ragazzi fuori controllo: è una deriva gravissima. Chiediamo un presidio fisso delle forze dell’ordine nei principali punti della movida napoletana, a cominciare proprio da Bagnoli.”

Borrelli ha anche annunciato la richiesta di un incontro urgente con il Prefetto e le autorità competenti per affrontare la questione in modo strutturato e immediato.

Il parlamentare ha infine rivolto un invito a tutti i napoletani:

“Denunciate, segnalate. Non lasciamo il territorio in balia di chi vuole imporre la legge del più forte. Napoli deve poter offrire ai suoi giovani serate di svago, non notti di terrore.”

L’episodio di Bagnoli riaccende così l’attenzione sull’urgenza di misure concrete per garantire sicurezza e legalità nei quartieri simbolo della movida partenopea.