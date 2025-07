Chi è Lucia Pappalardo, la nuova direttrice dell’Osservatorio Vesuviano INGV

L’Osservatorio Vesuviano di Napoli ha una nuova guida: si tratta della dottoressa Lucia Pappalardo, recentemente nominata alla direzione della storica sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La sua nomina rientra nell’ambito del rinnovo delle cariche direttive dell’ente per il triennio 2025-2028, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’INGV.

A partire da settembre 2025, l’assetto dei tre principali Dipartimenti scientifici dell’INGV sarà così composto: Maria Fabrizia Buongiorno dirigerà il Dipartimento Ambiente, Salvatore Stramondo guiderà il Dipartimento Terremoti e Stefano Felice Branca assumerà la direzione del Dipartimento Vulcani.

Sono stati inoltre nominati — o riconfermati — i Direttori delle Sezioni territoriali e degli Osservatori, tra cui:

Micol Todesco (Sezione di Bologna)

Tomaso Esposti Ongaro (Sezione di Pisa)

Giuseppe Di Stefano (Sezione di Roma 1)

Vincenzo Romano (Sezione di Roma 2)

Lucia Pappalardo (Osservatorio Vesuviano di Napoli)

Annamaria Vicari (Sezione Irpinia)

Salvatore Gambino (Osservatorio Etneo di Catania)

Antonio Paonita (Sezione di Palermo)

Restano in carica, non essendo ancora scaduto il loro mandato, Lucia Margheriti alla guida dell’Osservatorio Nazionale Terremoti e Francesca Pacor per la Sezione di Milano.

«Desidero rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro ai nuovi Direttori, che nei prossimi anni saranno al timone delle attività scientifiche e di monitoraggio dell’INGV», ha dichiarato il presidente dell’Istituto, Fabio Florindo. «La loro competenza sarà fondamentale per continuare il lavoro di valutazione e mitigazione dei rischi naturali, in particolare quelli sismici, vulcanici e da maremoto, che interessano il nostro Paese».

Florindo ha anche evidenziato l’importanza della partecipazione dell’INGV a progetti di ricerca internazionali e l’impegno per il potenziamento delle infrastrutture scientifiche, dalla sismologia alla vulcanologia, passando per lo studio del clima e delle risorse energetiche sostenibili.

Il Direttore Generale dell’INGV, Giovanni Torre, ha infine sottolineato il valore della collaborazione tra Direzioni scientifiche e Amministrazione per affrontare le sfide presenti e future della ricerca, in coerenza con la missione dell’Istituto.