Napoli, colpita alla testa da una barra di ferro: denunciato il responsabile del cantiere

Paura in pieno centro a Napoli, nella zona di piazza Dante, dove una donna di 42 anni è stata ferita da una barra di ferro precipitata da un edificio in ristrutturazione. Il pezzo metallico, lungo 1,66 metri, si è staccato durante i lavori di installazione di una finestra al terzo piano dello stabile, colpendola alla testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia locale, che hanno sequestrato l’oggetto e avviato gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche, il responsabile dei lavori è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la mancata adozione delle misure di sicurezza previste nei cantieri edili.

La donna, di origine straniera, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni non destano preoccupazione e ha scelto di non essere ricoverata.

L’incidente segue di poche ore un altro episodio simile verificatosi nei Quartieri Spagnoli, dove una pietra di tufo si è staccata dal cornicione di un edificio di quattro piani, danneggiando gravemente un furgone in sosta. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti. Anche in questo caso, la Polizia locale ha trasmesso un’informativa alla Procura.