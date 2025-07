Sant’Anna, la pioggia “allunga” la festa: per la processione, 120.000 persone in diretta

Festa di Sant’Anna a Postiglione, rinviata a mercoledì 30 luglio la serata conclusiva della manifestazione. Numeri importanti in strada e sul web per una manifestazione che cresce anno dopo anno.

Sant’Anna, rinviata la serata musicale, domani il gran finale

Qualcuno sul web ha azzardato un paragone: “Sono i Quattro Altari della periferia”, riferendosi alla festa di Sant’Anna a Postiglione. A vedere i numeri, la festa patronale di via Mortelle può certamente essere orgogliosa della propria crescita, merito soprattutto della dedizione (e devozione) dei propri fedeli che partecipano con passione e abnegazione alla grandiosa riuscita di quest’evento.

Quattro giorni di festa che sono stati “diluiti” per il rinvio della serata conclusiva prevista per ieri, 28 luglio, quando sul palco di via Mortelle erano attesi nomi molto amati della musica partenopea e della scena rap per il Vesuvio Music Festival.

Ma l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile ha costretto a rinviare la serata a domani, mercoledì 30 luglio. Stesso posto, stessa ora 20.30, parterre di ospiti che – a causa del rinvio – potrebbe variare nel contenuto ma non nella qualità.

“Quasi tutti gli artisti hanno confermato la loro presenza anche per mercoledì, stiamo lavorando anche per qualche sorpresa”, dichiara Michele Langella, responsabile delle manifestazioni esterne della festa.

La processione unisce la contrada, tanti cittadini sono rientrati per seguirla

Intanto il meteo ha graziato la serata di domenica, rinfrescando (leggermente) ma non impedendo la grande processione che vede le statue di Sant’Anna e della Vergine Maria portate in trionfo per le vie della contrada: da via Mortelle a viale Europa, da via Litoranea a S.Maria la Bruna, il percorso della patrona è un susseguirsi di omaggi floreali, pirotecnici, ringraziamenti, preghiere ed affidamenti, sotto la guida spirituale di don Lorenzo Pernice.

Molti gli ex residenti del quartiere rientrati per assistere alla festa: “Mia figlia ha conosciuto questa manifestazione dalle dirette sul web ed ha voluto vederla dal vivo”, le parole di una fedele che da anni vive in Umbria.

La diretta seguita da 120.000 persone

Chi non ha potuto fare rientro per questi giorni di festa si è unito ai tanti che, pur essendo fisicamente vicini, non riescono – a malincuore, per motivi di età o difficoltà a muoversi – a partecipare in strada ad eventi del genere, oltre a tantissimi fedeli e devoti che pur non essendo della contrada hanno seguito e conosciuto questa processione con gli occhi incollati a smartphone e smart TV.

Infatti la diretta trasmessa da Vesuviolive.it ha fatto registrare circa 120.000 contatti web da ogni parte d’Italia e da diversi paesi nel mondo. Segno di un popolo che oltre le generazioni, le radici e la distanza, vuole fortemente ritrovarsi e si riscopre unito sotto il manto amorevole di Sant’Anna.