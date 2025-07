Primark assume in Campania, si cercano addetti alla vendita: negozi, orari e candidature

Primark assume nuove figure da inserire nei principali megastore della Campania: la catena di abbigliamento low-cost della multinazionale irlandese è, infatti, alla ricerca di addetti alla vendita, offrendo ulteriori opportunità di lavoro sul territorio.

Lavoro, Primark assume in Campania: dove e posizioni aperte

Le assunzioni riguarderanno i punti vendita del Centro Commerciale Campania, a Caserta, e del Maximall Pontecagnano, a Salerno. L’annuncio è aperto anche alle categorie protette e prevede il reclutamento di personale nel settore vendite.

In qualità di addetti alle vendite, gli assunti avranno il compito di: offrire ai clienti la migliore esperienza, aiutandoli nella scelta delle taglie dei modelli, nonché durante le fasi di acquisto e di reso; allestire l’area vendita in modo da renderla attraente per i clienti, mantenendo gli scaffali pieni, i camerini ordinati e il magazzino ben organizzato; offrire un’esperienza veloce, cordiale ed efficiente in cassa.

Dovranno anche ricever la merce e portare i prodotti in area vendita, accertandosi che il prezzo sia corretto e verificando che i prodotti siano perfettamente conformi agli standard di Primark. Sulla base dell’esperienza dei candidati, è previsto un inserimento iniziale part-time con un monte ore variabile:

Part-time 18 ore: è richiesta disponibilità prevalentemente nel weekend;

Part-time 20 ore: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica;

Job on call: è richiesta disponibilità su turni dal Lunedì alla Domenica. Per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni.

Per candidarsi alle offerte di lavoro basta collegarsi alla sezione Carriere del sito ufficiale di Primark, selezionare la posizione di proprio interesse e compilare la domanda con i campi richiesti (dati anagrafici ed esperienze professionali).