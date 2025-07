Lacrime nel Napoletano, Simone è morto dopo un malore improvviso: aveva 23 anni

Tragedia a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di soli 23 anni, Simone Cirino, è morto a seguito di un malore, per cause ancora da accertare.

Villaricca in lacrime per Simone: morto a 23 anni dopo un malore

Simone avrebbe perso la vita dopo aver accusato un malore. L’ipotesi è quella di un probabile infarto che avrebbe stroncato la vita del giovane ma nulla è stato ancora confermato. La vicenda ha sconvolto le comunità di Villaricca e Qualiano, dove il giovane era molto conosciuto.

Chi lo ha conosciuto descrive Simone come un ragazzo gioioso, gentile e sempre sorridente. A ricordarlo, con commozione e dolore, sono stati i dirigenti e gli insegnanti del Liceo Classico Scientifico Renato Cartesio, dove il 23enne si era diplomato con il massimo dei voti nel 2023.

“In ricordo di Simone. La nostra comunità scientifica è profondamente addolorata per la prematura scomparsa di Simone Cirino, nostro alunno della sede di Qualiano, diplomatosi con lode nel 2023. I suoi docenti e i suoi compagni lo ricordano per la straordinaria personalità che ha mostrato nei 5 anni di Liceo, la rispettosa determinazione con cui difendeva le sue idee, la vicinanza agli alunni più fragili, il sorriso furbo e fiero ma mai arrogante, i suoi occhi luminosi e i ribelli riccioli neri che sembravano rappresentare al meglio la poliedricità della sua anima” – si legge nel post diffuso a poche ore dalla morte.

“La nostra più sentita vicinanza e un pensiero affettuoso e commosso vanno alla sua cara famiglia. Il Cartesio non ti dimenticherà mai, Simone, sarai sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto a scuola, la tua scuola per sempre. Riposa in pace“.