Gallinari shock: la moglie incinta attaccata e morsa da uno squalo

Attimi di terrore per Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie dell’ala NBA Danilo Gallinari, durante una giornata di relax in mare a Porto Rico. La 39enne, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stata aggredita da uno squalo mentre si trovava in acqua a Isla Verde, rinomata località balneare nel nordest dell’isola caraibica.

L’incidente, confermato dalla polizia municipale della cittadina di Carolina, ha visto la Boi riportare un morso alla gamba destra. I soccorsi sono stati immediati: la donna è stata assistita sul posto e poi trasferita d’urgenza al Centro Médico di Río Piedras per ricevere ulteriori cure e accertamenti.

Le sue condizioni, al momento, sarebbero stabili e non destano preoccupazioni. Secondo fonti locali, Eleonora Boi sarebbe in dolce attesa, dopo aver già dato alla luce due figli, Anastasia nel 2020 e Rodolfo nel 2023.

Né la giornalista né il marito hanno ancora commentato l’accaduto sui social. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni della donna e sulla dinamica dell’attacco.