Tragedia in Campania, l’auto si ribalta e finisce nella scarpata: morto un uomo di 44 anni

Tragedia a Frigento, in provincia di Avellino, dove a seguito di un incidente stradale un uomo, di 44 anni, è morto.

Incidente a Frigento: è morto un uomo di 44 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’uomo, di Villanova del Battista, era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito in una scarpata, perdendo la vita sul colpo. Per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare.

Prima dello schianto, la vettura si sarebbe ribaltata. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo dall’abitacolo. Il cadavere è stato poi trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino dove sarà effettuata l’autopsia.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Mirabella Eclano per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, facendo così chiarezza sull’accaduto.