Incendio a Pompei, colonna di fumo nero nel Napoletano. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

Una squadra di tecnici dell’Area Territoriale del Dipartimento di Napoli di Arpa Campania è intervenuta sul sito interessato dall’incendio divampato questa mattina a Pompei, coinvolgendo un deposito contenente materiale tessile. Intanto l’amministrazione comunale di Scafati ha raccomandato ai cittadini di tenere chiuse le finestre a causa del passaggio della grossa nube tossica sprigionata.

Incendio a Pompei, il sindaco: “Chiudete le finestre”

Il rogo ha coinvolto un deposito di materiali tessili situato in via Traversa Spinelli. Il personale Arpac ha installato, a circa 150 metri dal luogo dell’incendio, un campionatore ad alto volume, con l’obiettivo di monitorare le concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera.

“Il personale della Direzione Tecnica – Unità Operativa Monitoraggio Aria dell’Agenzia – ha inoltre posizionato un laboratorio mobile in via Arpaia, a circa 500 metri dal sito dell’incendio. Il laboratorio è in grado di rilevare, anche su base oraria, le concentrazioni di diversi inquinanti atmosferici, tra cui ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene, meta- e para-xilene, e polveri sottili (in varie frazioni tra cui PM10 e PM2.5)” – si legge nella nota diffusa dall’Arpac.

Al momento, da una prima analisi dei dati rilevati in giornata presso entrambe le stazioni, non si rilevano evidenti criticità riconducibili all’incendio. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’Arpa Campania.

“Un vasto incendio, in località Spinelli a Pompei al confine con la Città di Scafati in un deposito di indumenti usati, sta producendo un’ alta nube di fumo che si è estesa anche al nostro territorio“ – ha comunicato, tramite nota, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti.

“Ho ritenuto, pertanto, di dover intervenire nel merito, al fine di scongiurare pericoli per la popolazione con un provvedimento nel quale ordino: alla popolazione residente nel territorio della Città di Scafati entro un raggio di 2 chilometri all’area dell’incendio la disattivazione di tutti gli impianti di areazione e condizionamento; la chiusura di tutti gli infissi esterni“.