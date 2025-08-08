Orrore a Portici, atti sessuali ai danni delle nipotine di 6 anni: arrestato un 78enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 78 anni, di Portici, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due bambine, nonché sue nipoti, entrambe di 6 anni.

Portici, arrestato per violenza sessuale sulle nipoti di 6 anni

I militari dell’arma hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti del 78enne, indagato per violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico, entrambi reati commessi nei confronti delle due nipotine di 6 anni.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate nei giorni scorsi dai carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini – Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, dalle quali emergeva che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui le minori gli erano state affidate dai genitori per coinvolgerle in ripetuti atti sessuali, provvedendo poi a fotografarle in pose sessualmente implicite.

L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale di Secondigliano. Il provvedimento eseguito è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.