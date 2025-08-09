Incendi sul Vesuvio, torna l’incubo: le fiamme vicinissime ai paesi vesuviani

Un vasto incendio sta interessando da ieri il Vesuvio, in particolare il versante sud-orientale nel territorio di Terzigno e del Monte Somma.

Incendio sul Vesuvio, gli aggiornamenti

ORE 11.40 – Le fiamme lambiscono la Valle dell’Inferno, vicino Ottaviano.

ORE 10.48 – ANSA riporta le informazioni fornite dal Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca: quattro elicotteri e quattro Canadair in azione

Le fiamme sono tornate a divampare a cominciare dalle ore 17 nel pomeriggio di venerdì 8 agosto, dopo che nei giorni scorsi un rogo era stato già domato nella zona. Un tizzone ancora bruciato, trasportato dal vento, probabilmente.

L’incendio ha già distrutto ampie porzioni di pineta all’interno del Parco Nazionale, alimentato dal caldo estremo, dalla vegetazione secca e dal vento.

Il fronte del fuoco si è esteso rapidamente, rendendo l’aria irrespirabile in diversi comuni vesuviani. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. Le alte temperature e le condizioni meteo stanno ostacolando le operazioni di spegnimento.

Paura tra gli abitanti, solo stamattina l’intervento di elicotteri e aerei

Sul posto sono impegnati Vigili del Fuoco, Protezione Civile regionale e personale del Parco. Il pericolo sembrava passato in quell’area, ma è bastato poco per scatenare l’inferno. Così l’intera notte è passata con il fuoco che divorava ettari di macchia, mentre cittadini e operatori non potevano che guardare impotenti.

Un’enorme striscia di fuoco era visibile anche dall’autostrada A3 Napoli-Salerno: uno spettacolo infernale che dava la resa visiva, il colpo d’occhio, del disastro ambientale e non solo che ancora una volta si sta consumando sotto gli occhi dei cittadini vesuviani.

Stamattina sono partite le operazioni di spegnimento con l’ausilio di elicotteri e Canadair. L’obiettivo è contenere il rogo ed evitare che raggiunga abitazioni e infrastrutture.

È ancora il vento a destare preoccupazione: più soffia, più lontano arriva il fuoco, portando le scintille ad appiccare altri focolai ed arrivando nelle aree adesso sicure. Ma se cambiasse la direzione in cui soffia, diversi altri comuni sarebbero in pericolo, a cominciare da Trecase e zona alta di Torre del Greco.

I consigli delle autorità: tenete chiuse porte e finestre

Le autorità invitano la popolazione delle zone più vicine a limitare gli spostamenti e a tenere chiuse porte e finestre. L’odore acre del fumo, unito alle polveri sottili prodotte dalla combustione, sta provocando disagi respiratori e fastidi soprattutto agli anziani e a chi soffre di patologie croniche.

Secondo i dati diffusi dalla Regione Campania, dall’inizio della stagione estiva si sono registrati oltre mille incendi boschivi sul territorio regionale, con più di 2.500 ettari andati in fumo. Quello di Terzigno è tra i più estesi e preoccupanti degli ultimi mesi.

Non sono ancora chiare le cause del rogo iniziale, ma tutto fa pensare ad un evento di natura dolosa: la Procura ha aperto un fascicolo.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione anche su altri punti del Parco Nazionale del Vesuvio, dove la vegetazione secca e le alte temperature continuano a rappresentare un rischio concreto di nuovi focolai.