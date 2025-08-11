Botulino, richiamati due marchi di friarielli: sono prodotti in Campania. Quali sono

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcune confezioni di friarielli alla napoletana, a causa di un sospetto rischio di contaminazione da Clostridium botulinum. L’avviso raccomanda di non consumare il prodotto e di ritirare eventuali confezioni ancora in giacenza.

I richiami, pubblicati il 9 agosto nella sezione dedicata agli operatori sul sito ministeriale, riguardano:

Marchio Bel Sapore Lotto n. 060325 – Scadenza: 6 marzo 2028 Lotto n. 280325 – Scadenza: 28 marzo 2028

Marchio Vittoria Lotto n. 280325 – Scadenza: 28 marzo 2028 Lotto n. 290425 – Scadenza: 28 aprile 2028



Tutti i lotti interessati sono confezioni da 1 kg, prodotte nello stabilimento di Scafati (SA) e commercializzate da Ciro Velleca. Il produttore è indicato come Stefano Amura.

Il Ministero invita i consumatori in possesso dei prodotti segnalati a non utilizzarli e a restituirli al punto vendita.