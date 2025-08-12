Trema la terra nel Napoletano, 2 scosse ai Campi Flegrei: un boato nella notte

Una lieve scossa di terremoto, preceduta da un boato, è stata registrata nella notte ai Campi Flegrei, poco dopo l’evento sismico registrato in serata.

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa e boato

La prima scossa, registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, si è verificata alle ore 20:41, con una magnitudo di 2.4. Nella notte, alle 3:45, un’altra lieve scossa, preceduta da un boato, è stata rilevata dal sistema: la magnitudo è di 1.6.

Come generalmente accade per gli eventi sismici legati al fenomeno bradisismico, si tratta di scosse molto superficiali che, seppur di bassa intensità, vengono avvertite chiaramente dalla popolazione residente nell’area interessata.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.6 ± 0.3 localizzato nella zona di via Fascione. Il sisma si è prodotto alle 03:45 ora locale (UTC 01:45) del 12/08/2025, alla profondità di 2,9 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota del Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.