Turista minacciato per orologio da 80mila euro, rapina all’Excelsior: arrestato un ladro
Ago 13, 2025 - Redazione Vesuviolive
La Polizia di Stato ha arrestato uno dei due responsabili della rapina avvenuta ieri all’hotel Excelsior, nel centro di Napoli. Si tratta di un 26enne, fermato poche ore dopo l’aggressione a un turista marocchino, preso di mira per il prezioso orologio del valore di 80mila euro che indossava.
Secondo la ricostruzione, i due malviventi hanno seguito la vittima fino alla reception del rinomato albergo di via Partenope, dove l’hanno minacciata con un’arma. Durante la colluttazione è partito un colpo di pistola che, fortunatamente, non ha causato feriti. Gli agenti sono ora sulle tracce del complice in fuga.