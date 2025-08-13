Mappatella Beach rinasce: una grande festa sulla spiaggia gratis più famosa di Napoli

Il 14 agosto, alle ore 10:00, prenderà il via una grande festa al Mappatella Beach, la spiaggia gratis più famosa di Napoli, situata nei pressi della Rotonda Diaz: cittadini e rappresentanti delle istituzioni si riuniranno sull’arenile per celebrare i 20 anni di battaglie e conquiste per un luogo simbolo di rinascita.

Festa al Mappatella Beach: la spiaggia gratis più famosa di Napoli

L’area della Rotonda Diaz, dichiarata balneabile nel 2002, vide arrivare le prime attrezzature nel 2005. Da quel momento in poi, grazie alle denunce e alle iniziative di Europa Verde e del deputato Francesco Emilio Borrelli, la spiaggia ha compiuto un percorso di trasformazione radicale.

Oggi, a ben 20 anni di distanza, Mappatella Beach si presenta come una meravigliosa spiaggia attrezzata, gratis e accessibile a tutti. Un vero e proprio fiore all’occhiello del lungomare di Napoli, dotato di docce, bagni chimici, rampe di accesso, sedie e addirittura una palestra all’aperto gratuita.

“È un po’ il figlioccio di Europa Verde. Lo abbiamo seguito, protetto, difeso e fatto crescere, denunciando abusi e soprusi e chiedendo attrezzature e manutenzione. Oggi è un figlio diventato grande, pronto a camminare da solo. Manca solo un ultimo passo: eliminare definitivamente gli abusivi che affittano sedie e ombrelloni, minando il concetto stesso di spiaggia libera” – ha dichiarato Borrelli.

La festa del 14 agosto, a cui parteciperà anche l’assessore comunale al turismo Teresa Armato, sarà un’occasione per ricordare le battaglie vinte e per ribadire l’impegno a difendere questo bene comune, patrimonio di tutti i napoletani.