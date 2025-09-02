Napoli a portata di click: ecco i tour virtuali per “passeggiare” in città

Napoli, scrigno di storia, arte e tradizioni, si apre al mondo anche in formato digitale. Nascono così i tour virtuali che permettono di passeggiare, comodamente da casa, tra le meraviglie del territorio, guidati da esperti pronti a raccontare secoli di cultura.

Storia, arte e tradizione in versione digitale

“Naples Grand Tour” è la piattaforma che sta rivoluzionando il modo di scoprire Napoli e Campania. Grazie a giovani guide autorizzate, archeologi e storici dell’arte, i visitatori vengono accompagnati in tour virtuali interattivi che, anche da casa, permettono di respirare l’anima di un territorio unico al mondo. Dalle strade vivaci del centro storico fino al blu intenso del Golfo, ogni esperienza racconta secoli di storia, arte e tradizioni.

Durante l’estate, queste esperienze sono sempre più scelte dai turisti, attratti non solo dalla ricchezza culturale, ma anche dalla comodità di poterle vivere online. Un viaggio per scoprire – o riscoprire – la bellezza senza tempo di Napoli e dei suoi luoghi più affascinanti.

Il tour che unisce tecnologia e tradizione partenopea

Il “Naples Grand Tour” trasmette l’arte e la storia di Napoli direttamente nelle case di chiunque, grazie a un format innovativo. Non si tratta di uno streaming passivo, ma di vere e proprie passeggiate virtuali, guidate da esperti appassionati, alla scoperta di luoghi, storie e curiosità del territorio napoletano. Basta un PC, uno smartphone o un tablet e un semplice link open source per collegarsi — senza installare nulla — e lasciarsi trasportare in un viaggio senza confini.

Il tutto comodamente dal proprio divano, ma con la possibilità di interagire, porre domande e persino personalizzare l’itinerario in base ai propri interessi. Un’esperienza che fonde il fascino di una visita guidata con la comodità online, trasportando l’anima autentica di Napoli in ogni angolo del mondo.

Un patrimonio millenario che continua a emozionare

Il viaggio prende avvio dalle antiche radici greco-romane di Neapolis, il cuore pulsante della città, dove ancora oggi si percepisce l’eco di duemila anni di storia.

Si cammina lungo i Decumani, arterie tracciate dai Greci e perfezionate dai Romani, fino alla celebre “Spaccanapoli”, intrecciando monumenti millenari, botteghe storiche e scene di vita quotidiana.

L’itinerario si impreziosisce con la visita delle chiese più iconiche: la Basilica di San Lorenzo Maggiore, grande rilevanza per il suo straordinario patrimonio archeologico; San Domenico Maggiore, custode di preziose opere d’arte e memorie religiose; il maestoso Duomo di Napoli, che conserva la reliquia del sangue di San Gennaro, patrono amatissimo, la cui protezione è invocata da generazioni di napoletani.

Dalla pandemia in poi, i tour virtuali sono diventati sempre più diffusi, trasformandosi in un’occasione preziosa per scoprire — anche a distanza — le meraviglie di Napoli, offrendo ai viaggiatori, da ogni angolo del mondo, la possibilità di immergersi nell’essenza di una città che conserva intatto il fascino della sua storia e cultura.

Dal presepe all’arte contemporanea: un viaggio tra le anime di Napoli

Il tour si immerge poi nella vivace e colorata via San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo come il regno dei maestri presepisti. Qui, tra botteghe artigiane e profumo di tradizione, ogni statuina racconta una storia tra vita quotidiana e personaggi celebri. La passeggiata sorprende con una tappa dedicata all’arte contemporanea: l’opera di Banksy, il più famoso writer del mondo, affascina in Piazza Gerolomini.

Tra i vicoli del centro storico si nascondono autentiche gemme: la suggestiva Chiesa del Purgatorio ad Arco, con il suo ipogeo legato all’antico culto delle anime del Purgatorio e la straordinaria Cappella Sansevero, custode del celebre “Cristo Velato“, capolavoro di perfezione scultorea. È un percorso che alterna arte, fede e tradizione, rivelando una Napoli che sa stupire a ogni passo, capace di custodire il passato e dialogare con il presente.

Per partecipare al tour virtuale di Napoli è necessario effettuare la prenotazione direttamente sul sito ufficiale “Naples Grand Tour“. Sul portale sono disponibili tutte le informazioni relative alle date, percorsi e modalità di partecipazione.