Dolore a San Pietro a Patierno, Napoli, per la scomparsa di Luigi Bianco, un ragazzo morto a soli 22 anni mentre si trovava in vacanza con gli amici. Sarebbe stato un malore improvviso, forse un infarto, a stroncargli la vita.

Tragedia di Ferragosto: ragazzo napoletano morto a 22 anni

“Lutto a San Pietro a Patierno. Oggi rivolgiamo un ultimo saluto anche a Luigi Bianco, 22 anni, stroncato da un infarto mentre era in vacanza con gli amici. Giovane sempre attivo nella parrocchia di San Pietro Apostolo a San Pietro e nella Consulta Giovanile, lascia un vuoto enorme in chi lo ha conosciuto” – è l’annuncio diffuso dalla pagina Una voce per Secondigliano.

“La comunità della parrocchia di San Pietro Apostolo in San Pietro a Patierno, la Consulta dei Giovani e l’intero VII Decanato sono profondamente scossi per l’improvvisa scomparsa di Luigi Bianco, appena 22 anni, strappato alla vita da un infarto mentre si trovava in vacanza con gli amici” – si legge nella nota diffusa dal parroco Doriano Vincenzo De Luca.

“Luigi era un giovane speciale: serio e maturo, ma allo stesso tempo allegro e gioviale, capace di far sentire tutti a proprio agio con un sorriso e una parola buona. La sua fede non era solo un insieme di pratiche ma un cammino sincero, una ricerca costante di senso, di verità, di Dio. In Parrocchia era sempre presente e attivo, disponibile a dare una mano, a prendersi responsabilità, a incoraggiare gli altri”.

“Come membro della Consulta Giovanile VII Decanato, Luigi aveva contribuito con entusiasmo e dedizione a tante iniziative, portando idee, energie e testimonianza di vita cristiana. Aveva partecipato, di recente, insieme agli altri giovani del Decanato, al Giubileo dei Giovani, un’esperienza che lo aveva reso ancor più determinato nel suo percorso di fede”.

“La Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona era stata per lui una tappa fondamentale: un incontro vivo e profondo con la Chiesa universale, che lo aveva toccato nel cuore e fortificato interiormente. Tornato da quell’esperienza, Luigi parlava spesso di come la GMG lo avesse fatto sentire parte di qualcosa di grande, invitandolo a vivere la vita con ancora più amore e responsabilità“.

“La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma anche una testimonianza preziosa: quella di un ragazzo che, pur nella sua giovane età, ha saputo vivere con intensità, con dedizione e con una gioia autentica radicata nel vangelo. Ci stringiamo in preghiera intorno alla sua famiglia, agli amici, alla comunità parrocchiale e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Affidiamo Luigi al Signore, certi che ora il suo sorriso illumini il cielo come ha illuminato le nostre giornate“.