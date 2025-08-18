Sparatoria a Ischia, uccide compagno e mamma dell’ex moglie: lei lotta tra vita e morte

Restano gravi le condizioni di Lyudmyla Velykgolova, la donna di 42 anni sopravvissuta alla tragica sparatoria avvenuta ad Ischia dove hanno perso la vita sua madre e il suo compagno. Ad aprire il fuoco sarebbe stato il suo ex marito che poi avrebbe utilizzato la stessa arma per togliersi la vita.

Sparatoria a Ischia, sopravvissuta una donna

Sarebbe stato l’ex marito di Lyudmyla, un pensionato di 69 anni, a scagliarsi contro la donna, sua madre e il suo attuale compagno impugnando una pistola. Pare non accettasse la fine di quella relazione e la nuova vita intrapresa dall’ex consorte.

Prima di compiere l’agguato pare avesse già effettuato anche una perlustrazione della zona, avvicinandosi all’abitazione, situata a Forio, dove le vittime stavano trascorrendo un periodo di vacanza. La sua insistente ed inquietante presenza era stata anche segnalata ai carabinieri.

La situazione sarebbe degenerata in via provinciale Panza quando madre, figlia e il compagno stavano tranquillamente passeggiando lungo il viale pieno di turisti. Proprio in quel momento il 69enne avrebbe agito uccidendo prima Nunzio Russo Spena, il nuovo compagno della donna, un 49enne di Napoli, operaio in uno stabilimento di Pomigliano d’Arco. Avrebbe poi puntato l’arma contro l’ex suocera e, infine, colpito l’ex moglie, di 42 anni. Subito dopo avrebbe rivolto la stessa arma contro sé stesso, togliendosi la vita.

L’unica sopravvissuta è Lyudmyla, trasportata d’urgenza presso l’Ospedale Rizzoli di Ischia e poi trasferita in eliambulanza al Cardarelli di Napoli dove ancora sta lottando tra la vita e la morte.