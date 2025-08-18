Napoli, lutto al Palapartenope: è morta Fabiana, lacrime per la prematura scomparsa

Dolore a Napoli per la scomparsa di Fabiana Manna, figura di riferimento nella gestione del Teatro Palapartenope e della Casa della Musica di Fuorigrotta, morta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia.

Dolore al Palapartenope di Napoli: è morta Fabiana Manna

Stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata stroncata da una malattia. Stimata e particolarmente amata nel mondo dello spettacolo partenopeo, svolgeva il suo lavoro con passione, inizialmente al fianco del suo papà, Rino Manna, storico fondatore del teatro.

“Con profondo dolore, la famiglia Manna e tutto lo staff del Teatro Palapartenope, comunicano la prematura dipartita della signora Fabiana Manna. In segno di rispetto gli uffici resteranno chiusi” – è l’annuncio diffuso sui canali social del Palapartenope.

In tanti hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando Fabiana attraverso i social, in particolare colleghi e artisti della scena musicale partenopea. Una notizia che ha sconvolto l’intera cittadinanza e, soprattutto, i familiari della vittima.

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, alle ore 17:00 presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore, in via Antonio Beccadelli, Napoli.