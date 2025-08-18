Italo Treno assume a Napoli e Salerno, si cercano hostess e steward: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Italo, la nota compagnia di trasporti ferroviari ad alta velocità che assume nuovi dipendenti a Napoli e a Salerno: nello specifico, per la sede partenopea e quella salernitana, si selezionano hostess e steward di bordo o di stazione.

Lavoro, Italo assume a Napoli e Salerno: hostess e steward

L’annuncio è stato diffuso sul sito ufficiale dell’azienda, la ricerca è rivolta agli aspiranti steward o hostess da impiegare nelle sedi di Napoli, Salerno e altre città d’Italia. Nel corso della candidatura è possibile scegliere la propria sede di preferenza ed essere selezionati per la città prescelta.

Gli impiegati di bordo, da impiegare per le partenze da Napoli, hanno il compito di: gestire il servizio di catering a bordo treno; curare il decoro e il riordino degli ambienti; offrire assistenza e fornire informazioni ai clienti; supportare il Train Manager nelle attività operative.

Tra i requisiti necessari spiccano il possesso di Diploma o Laurea, l’ottima conoscenza della lingua inglese, la pregressa esperienza a contatto con il cliente, la disponibilità a lavorare su turni, nei giorni festivi, full time oppure part-time verticale sviluppato su 3 giorni a settimana.

Hostess e steward di stazione, da impiegare nella sede di Salerno, saranno collocati all’interno delle biglietterie e le lounge di Italo per svolgere attività di vendita e promozione dei servizi oltre ad occuparsi del riordino dei locali. Si richiede, anche in questo caso, diploma o laurea, inglese fluente e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Per candidarsi alle offerte di lavoro bisogna collegarsi all’apposita sezione del sito e compilare i campi richiesti con i propri dati anagrafici ed esperienze professionali. Sarà poi cura dei recruiters contattare i candidati in linea con i requisiti richiesti.