Colpito da un fulmine mentre guidava la moto: Marco è morto a 42 anni, era in vacanza

Aveva 42 anni Marco Zampilli, il turista romano morto mentre si trovava in vacanza in Puglia, dopo essere stato colpito da un fulmine.

Stando a quanto emerso, il 42enne, originario di Roma, si trovava a bordo di una moto lungo la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, quando improvvisamente, complice il maltempo di questi giorni, sarebbe stato preso in pieno da un fulmine.

Un impatto che avrebbe fatto sbalzare letteralmente il conducente dal veicolo, provocandone la morte, probabilmente sul colpo. A nulla, infatti, sarebbe servito l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sarebbero giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda. Intanto la notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto l’intera comunità.