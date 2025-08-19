Tragedia a Melito, ucciso a coltellate l’ispettore Ciro: fermato il figlio della fidanzata

Ancora un brutale omicidio si sarebbe consumato nel Napoletano, precisamente a Melito, dove a perdere la vita è stato Ciro Luongo, l’ispettore di polizia morto all’interno del suo appartamento, probabilmente a seguito di una lite.

Melito, morto l’ispettore Ciro Luongo: è stato ucciso

Ad uccidere il poliziotto, in servizio presso il Commissariato di Giugliano, sarebbe stato il figlio dell’attuale compagna della vittima, un ragazzo di soli 21 anni. Sarebbe stato lui ad impugnare il coltello, forse nel bel mezzo di una banale lite, e a colpire mortalmente l’uomo, sentimentalmente legato a sua madre.

Il giovane, subito dopo il delitto, si sarebbe dato alla fuga. Soltanto qualche ora dopo sarebbe stato rintracciato e bloccato dalle forze dell’ordine in una zona non poco distante dall’appartamento dove Luongo è stato ritrovato già privo di vita.

“La vita umana dalle nostre parti vale meno di un bottone. Dopo i tragici fatti di Ischia anche a Melito un grave fatto di sangue: a morire l’ispettore di Polizia Ciro Luongo. Ciro Luongo era amico mio fraterno. Ci siamo conosciuti nel lontano 2002 quando era agente scelto presso il Commissariato di Giugliano e poi tante volte in Tribunale, lui nelle vesti di verbalizzante citato dalla Procura” – si legge nel post d’addio di un collega.

“Da tre anni era stato promosso ispettore vincendo il concorso. La notizia della sua morte mi ha sconvolto in una calda sera di mezza estate, in una Melito quasi deserta. È proprio vero che la vita umana vale meno di un bottone e si muore per motivi futili“.

Che la terra ti sia lieve, caro Ciro!