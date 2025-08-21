Botulino, un altro ragazzo ricoverato in Terapia Intensiva: ha 17 anni

Si registra un nuovo ricovero per sospetta intossicazione da botulino all’ospedale Annunziata di Cosenza, in Calabria: si tratta di un ragazzo di 17 anni, giunto presso la struttura nella serata del 17 agosto. A renderlo noto in un bollettino medico è lo stesso nosocomio, reso pubblico da Il Fatto Quotidiano.

Botulino, un altro ricovero a Cosenza: è un ragazzo di 17 anni

Il giovane si sarebbe sentito male finendo in pronto soccorso, ma non si sa quale tipo di pietanza ingerita abbia potuto causarne il malessere. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma i medici hanno ritenuto opportuno tenerlo sotto osservazione.

Intanto sale a quattro il bilancio delle vittime per sospetta intossicazione da botulino. Ai nomi di Luigi Di Sarno e Tamara D’Acunto – entrambi deceduti dopo aver mangiato un panino con friarielli presso lo stesso food truck situato sul lungomare di Diamante (Calabria) – si aggiungono quelli di Roberta Pitzalis e Valeria Sollai.

La Pitzalis ha perso la vita a soli 38 anni dopo aver ingerito della salsa guacamole durante una festa che si è tenuta a Monserrato, finendo in gravi condizioni all’ospedale di Cagliari. Alla stessa manifestazione aveva preso parte la 62enne Valeria Sollai, consumando una pietanza condita ancora con salsa guacamole. Sono in corso, tuttavia, ulteriori accertamenti per stabilire con chiarezza la causa del decesso.