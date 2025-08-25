Tragedia in Campania, mangia la mozzarella e perde la vita: Lucia è morta soffocata

Tragedia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove una donna è morta soffocata da un boccone di mozzarella.

Marcianise, soffocata dalla mozzarella: è morta

Si chiamava Lucia Valentino ed aveva 62 anni la donna che ha perso la vita dopo aver ingerito un pezzo di mozzarella. Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, il dramma si sarebbe consumato nell’appartamento della 62enne, mentre preparava la cena per la sua famiglia.

I familiari avrebbero tentato di soccorrere la donna ma all’arrivo del 118, i sanitari non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe stato il boccone di mozzarella a bloccare le vie respiratorie della vittima, morta per soffocamento.