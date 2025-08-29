Terremoto ai Campi Flegrei, 2 scosse con boato: la prima di magnitudo 3.0

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata del 28 agosto ai Campi Flegrei, seguita nella notte da un altro evento sismico più lieve.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 3.0

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 21:53. La magnitudo è stata di 3.0, per cui è stata chiaramente avvertita dai residenti della zona e nelle aree circostanti.

Nella notte del 29 agosto si è verificata un’altra lieve scossa, di magnitudo 1.8, alle ore 2:37. Per entrambi gli eventi non si rilevano danni a cose o persone. Si tratterebbe di terremoti che rientrerebbero nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.8 ± 0.3 localizzato nella zona di Via Antiniana. Il sisma si è prodotto alle 02:37 ora locale (UTC 00:37) del 29/08/2025, alla profondità di 2,55 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano” – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.