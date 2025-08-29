Esce e non torna più a casa, trovato morto in strada: aveva 48 anni, lascia una bimba

Tragedia a Venticano dove questa mattina è stato ritrovato privo di vita Luigi Rossetti, residente ad Apice, morto all’età di 48 anni. Sarebbe uscito per un giro in moto per poi non fare più rientro a casa.

Venticano, uomo trovato morto in strada: aveva 48 anni

Luigi era uscito di casa con la sua moto e da quel momento in poi i familiari non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con lui. Soltanto in mattinata, un giovane agricoltore, che stava lavorando nei campi, avrebbe individuato la moto a terra e, a pochi metri di distanza, il cadavere del conducente.

Il corpo, stando a quanto rende noto Il Mattino, era riverso sulla carreggiata autostradale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per il 48enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi era già deceduto.

La salma è stata posta sotto sequestro per dare il via all’esame autoptico. Resta, infatti, da chiarire la dinamica del decesso e ricostruire con esattezza l’intera vicenda. Luigi lascia sua moglie e la loro bambina.