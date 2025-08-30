Bomba d’acqua su Napoli all’alba, altri temporali previsti: quando tornerà il sole

Un violento temporale si è abbattuto sulla città di Napoli alle prime ore dell’alba, tra raffiche di vento e fulmini che hanno letteralmente svegliato non pochi cittadini.

Temporale su Napoli: quando ritorna il caldo

Prosegue la fase di maltempo che sta caratterizzando anche il Sud Italia in queste ultime giornate di agosto, provocando intense precipitazioni anche a Napoli. Anche le temperature hanno subito un vero e proprio crollo dando il via a giornate più fresche rispetto alla media climatica del periodo.

Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo di livello giallo su tutto il territorio, estendendolo fino alle ore 20:00 del 30 agosto. Anche nel corso del pomeriggio e della serata, dunque, potrebbero verificarsi temporali intensi, accompagnati da fulmini, raffiche di vento e rischio grandine.

Stando alle previsioni meteo, a partire da domani, 1 settembre, a Napoli risplenderà il sole e tornerà anche il caldo. Anche lunedì, 2 settembre, sarà una giornata tipicamente estiva ma già da mercoledì, 3 settembre, potremmo assistere ad ulteriori temporali. In generale, tuttavia, l’inizio di settembre dovrebbe regalare giornate più calde e soleggiate. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.