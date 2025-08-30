Agguato in strada nel Napoletano, Alfredo ucciso mentre rientrava in casa: aveva 34 anni

Un tragico agguato si è verificato a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 34 anni, Alfonso Cesarano, è stato ucciso mentre faceva rientro a casa.

Agguato a Gragnano: è morto un uomo di 34 anni

L’omicidio si è consumato in via Cappella della Guardia, dove viveva la vittima. Con diversi precedenti, e ritenuto vicino ad un clan della zona, Cesarano era agli arresti domiciliari con permesso di lavoro. Pare che sia già scampato ad un assalto in precedenza.

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il 34enne si trovava in scooter nei pressi della sua abitazione quando, improvvisamente, qualcuno lo avrebbe raggiunto esplodendo contro di lui una serie di colpi di arma da fuoco. Per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.