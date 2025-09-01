A settembre ricomincia l’estate, torna il caldo africano dal Sahara a Napoli: da quando

Dopo la fase temporalesca di queste ultime giornate di agosto, stando alle previsioni meteo, sta per tornare il caldo africano, una vera e propria parentesi estiva che coinvolgerà tutto il Sud, riportando sole e temperature elevate anche a Napoli e in Campania.

Meteo, a settembre torna il caldo africano al Sud

Secondo le stime de Il Meteo, si assisterà ad un repentino sussulto del caldo, con un rialzo delle temperature che arriveranno a toccare anche picchi di 37/38 gradi. Una nuova fase estiva che, tuttavia, caratterizzerà soltanto le Regioni Meridionali mentre in alcune zone del Nord si farà strada una nuova perturbazione atlantica.

In particolare, tra lunedì e martedì 2 settembre, venti molto caldi, provenienti dal cuore del Sahara, si incammineranno verso il Sud Italia. I venti di Scirocco faranno innalzare le colonnine di mercurio superando anche i 37/38 gradi soprattutto nella giornata di martedì, 2 settembre.

Tra le Regioni più “calde” di questa prima settimana di settembre c’è sicuramente la Sicilia, con le province di Enna e Catania. Il clima sarà rovente anche nel resto del Mezzogiorno, con temperature che si aggireranno almeno intorno ai 34/36 gradi.

Un afflusso africano che, tuttavia, sembrerebbe avere vita breve. Già a partire da mercoledì 3 settembre, infatti, si farà strada l’Anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare un clima più mite, ugualmente soleggiato ma abbastanza fresco.

