Mangiano al ristorante e si sentono male, forti dolori e ricoveri: 5 intossicati in Campania

Set 03, 2025 - Veronica Ronza

Sono cinque i commensali rimasti intossicati dopo aver pranzato in un ristorante di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Un altro caso che punta ancora l’attenzione sulla sicurezza alimentare.

Mangiano al ristorante e stanno male: 5 intossicati a Oliveto Citra

Quella che doveva essere una giornata conviviale tra amici e parenti si sarebbe trasformata in un vero e proprio incubo quando ben 5 commensali avrebbero iniziato ad accusare forti malori, all’interno di un locale pieno di persone provenienti da diverse zone limitrofe.

Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, le 5 persone, sedute allo stesso tavolo, avrebbero consumato lo stesso tipo di antipasto. Probabilmente sarebbe stato proprio quel piatto a scatenare, poco dopo, una serie di sintomi come nausea, vomito e forti dolori addominali.

Per tutti si è resa necessaria l’assistenza sanitaria. Tre persone, in condizioni più gravi, sono state ricoverate presso il reparto di Medicina dell’ospedale di Oliveto Citra mentre le altre due, dopo le prime cure, hanno superato la fase critica.

