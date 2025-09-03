Napoli incanta il mondo intero, arrivi da India e Cina: verso i 20.000 turisti nel 2025

Napoli anche per l’estate 2025 si conferma una delle mete più amate dai turisti e, stando alle stime dell’Osservatorio del Turismo, entro fine anno raggiungerà quota 20.000 visitatori.

Estate, Napoli incanta: verso i 20 mila turisti nel 2025

Sulla scia dell’affluenza registrata nel periodo natalizio e durante i ponti primaverili, la città partenopea ha fatto il pieno di visitatori anche in questi mesi estivi appena trascorsi. Tanti i turisti giunti a Napoli, facendo scalo a Capodichino, ma anche via mare o a bordo delle proprie auto, per ammirarne le bellezze, ormai conosciute in tutto il mondo.

“Questo è stato un ulteriore anno record. A maggio avevamo già registrato 10 milioni di visitatori e ad agosto, periodo di bassa stagione per una grande città, abbiamo avuto 1,5 milioni di visitatori, mentre a luglio 1,8. Abbiamo presenze da tutta Europa, dall’Italia, con particolare riferimento da Lombardia e Lazio, e per la prima volta significative presenze dall’Asia e in modo particolare da Cina, Hong Kong e India“ – ha detto l’assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, in occasione del lancio dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli” prevista per il periodo natalizio.

Nonostante la stagione estiva sia appena terminata, infatti, sono già in cantiere diverse iniziative per l’inverno e, soprattutto, per le festività di Natale e Capodanno. Stando all’accordo già siglato tra Comune e Camera di Commercio, l’intera città sarà illuminata con scenografiche luminarie, addobbi tridimensionali e grandi alberi di Natale.

Novità assoluta di quest’anno sarà l’allestimento di un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, ad ingresso gratuito per tutti, che sorgerà nel cuore della città, nel bel mezzo di Piazza Municipio.