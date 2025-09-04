Chi era Ciro Rapuano, l’uomo ucciso dalla moglie nel letto di casa. Lei: “Mi sono difesa”

Si chiamava Ciro Rapuano l’uomo ucciso a coltellate questa notte a Napoli, nel quartiere Pendino, al culmine di una violenta lite con la moglie.

Napoli, uomo ucciso dalla moglie: chi è la vittima

Stando a quanto reso noto da Il Corriere, la tragedia si sarebbe consumata intorno alle 2:30 di notte all’interno dell’appartamento di famiglia. Ciro sarebbe stato accoltellato nel letto della loro casa, dove si trovavano anche la figlia della coppia e la nipotina.

“Ho reagito per difendermi” – avrebbe detto la donna, spiegando di aver agito per difesa personale. Lei stessa, infatti, sarebbe stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove attualmente è ricoverata in condizioni serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Intanto la donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità dove i coniugi erano conosciuti e benvoluti.