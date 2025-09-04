Hojlund, dopo la Danimarca c’è il dubbio sulla casa a Napoli. Il retroscena

Rasmus Hojlund è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura con il Napoli. L’attaccante danese, classe 2003, arrivato dal Manchester United, sarà in città tra una settimana, iniziando così ad ambientarsi nel mondo azzurro.

Dove andrà a vivere Hojlund, la scelta sulla casa a Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Hojlund non ha ancora scelto la sua futura residenza, ma la zona di Posillipo sembra essere la soluzione più probabile per il suo ritorno in Italia. Dopo una stagione complicata in Premier League, il centravanti ha bisogno di ritrovare fiducia e continuità: due elementi fondamentali per poter esprimere tutto il suo potenziale.

La carriera del danese ha dimostrato come rendimento e autostima siano strettamente legati. Quando si è sentito al centro del progetto tecnico, Hojlund ha risposto con gol e prestazioni convincenti, come accaduto durante la sua esperienza all’Atalanta.

A Napoli troverà un ambiente caldo, passionale e carico di aspettative. La società e il nuovo allenatore puntano molto su di lui, convinti che, con il giusto inserimento e il sostegno del pubblico partenopeo, Hojlund possa tornare a essere l’attaccante incisivo ammirato ai tempi della Dea.