Settembre come luglio, arriva il caldo anomalo dal Sahara: quando e quanto durerà

Dopo un agosto turbolento, l’inizio di settembre dovrebbe dare il via ad una nuova parentesi estiva: stando alle previsioni meteo, infatti, sta per tornare il super caldo, con temperature che raggiungeranno valori record per il periodo, soprattutto al Sud.

Meteo, torna il super caldo: temperature anomale al Sud

Secondo le stime de Il Meteo, proprio a cavallo del primo weekend di settembre si farà strada una fiammata dell’anticiclone africano dando il via ad una nuova fase di caldo anomalo per il periodo quasi autunnale.

I termometri segneranno valori ben superiori alla media sia al Centro-Nord che al Sud. Il tutto a causa del rinforzo di un promontorio anticiclonico di origine subtropicale che, bloccando l’arrivo delle perturbazioni atlantiche, favorisce la diffusione di un flusso di aria calda proveniente direttamente dal deserto del Sahara.

Come preannunciato dai principali centri di calcolo, nelle prossime ore l’Italia sarà avvolta da una vera e propria ondata di calore. Già da sabato 6 settembre si raggiungeranno picchi fino a 32 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna ma soprattutto domenica 7 settembre il clima sarà ancor più rovente con valori di oltre 36-37 gradi.

Un colpo di coda dell’estate che tenderà ad estendersi anche oltre il weekend. Soltanto entro la metà della prossima settimana, le condizioni climatiche potrebbero subire un capovolgimento, con un ritorno del flusso atlantico pronto a scatenare piogge e cali termici partendo dalle regioni settentrionali.