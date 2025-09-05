È napoletana la campionessa d’Europa di judo: Michela a 20 anni batte tutti e vince l’oro

Si chiama Michela Terranova ed è napoletana la campionessa di judo che si è aggiudicata la vittoria ai Campionati Europei Juniores: un orgoglio per la sua Ischia, dove è nata e cresciuta, e per l’intera Campania.

Judo, la napoletana Michela Terranova è campionessa d’Europa

Nel corso della prestigiosa competizione, che si è tenuta a Bratislava, Terranova ha battuto in semifinale la russa Gureva e in finale la francese Melis, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella categoria -57 kg. Una gara che si è conclusa con la consegna del titolo europeo all’Italia, rappresentata dalla giovane sportiva ischitana, in forza al Centro Sportivo Carabinieri.

A soli 20 anni, Michela è riuscita a conquistare il tetto d’Europa, un traguardo raggiunto grazie ad un percorso fatto di impegno, passione, sacrifici e rinunce, iniziato proprio nella sua isola, Ischia, con il supporto e l’abbraccio dell’intera comunità.

“Bratislava si tinge di tricolore grazie a Michela Terranova, atleta campana originaria di Ischia e in forza al Centro Sportivo Carabinieri, che si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria -57 kg ai Campionati Europei Juniores” – scrive l’Associazione Nazionale Carabinieri.

“Un applauso speciale a Michela Terranova che dopo essersi diplomata al Liceo Buchner ha raggiunto un traguardo straordinario: Campionessa d’Europa di judo. Il suo percorso dimostra che con impegno, dedizione e passione si possono ottenere risultati incredibili, sia nello studio che nello sport. Sei un orgoglio non solo per la tua scuola ma per tutta la comunità ischitana. Vola sempre alto e realizza tutti i tuoi sogni” – si legge nella nota diffusa dal Liceo Statale Buchner.