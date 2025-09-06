Tragedia in Campania, perde il controllo dell’auto e si schianta nel muro: morto a 24 anni

Tragedia a Silla di Sassano, nel Salernitano, dove un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un incidente stradale.

Grave incidente nel Salernitano: morto ragazzo di 24 anni

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il 24enne, originario di Sala Consilina, si trovava alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi rovinosamente contro un muro.

L’impatto si sarebbe rivelato fatale per il giovane che molto probabilmente è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Saranno le indagini a ricostruire con chiarezza la dinamica dell’incidente.