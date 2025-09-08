Dolore in Campania, perde il controllo della moto e si schianta: Giuseppe è morto a 32 anni

Tragedia in Campania, tra Raviscanina e Sant’Angelo d’Alife, dove a seguito di un incidente ha perso la vita Giuseppe Guarda, un ragazzo di Piana di Monte Verna, morto all’età di 32 anni.

Incidente a Sant’Angelo d’Alife: Giuseppe è morto a 32 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, Giuseppe era a bordo della sua moto, in direzione Alife, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi sull’asfalto. L’impatto si sarebbe verificato lungo la Provinciale 221, ex Statale 158.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i carabinieri di Piedimonte Matese per dare il via alle indagini che dovranno chiarire con esattezza la dinamica della vicenda. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

“Una enorme tragedia scuote la nostra comunità. In seguito ad un incidente stradale, avvenuto in Sant’Angelo di Alife, ha perso la vita Giuseppe Guarda di soli 31 anni. Ragazzo serio, riservato e perbene. Certi accadimenti appaiono privi di ogni logica, lasciandoci nello sconforto più totale” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Stefano Lombardi.

“Le più alte forme di rispetto e di condivisione del dolore restano il silenzio e la preghiera. Null’altro. Un pensiero commosso alla mamma Caterina, al papà Claudio, al fratello, alla compagna Carmen. Come segno tangibile di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, in occasione delle esequie – che avranno luogo Lunedì 08 Settembre – proclamerò lutto cittadino. Oggi Piana di Monte Verna perde un giovane figlio di questa terra, e dovremo affrontare questo grande dolore con la forza del conforto. Ciao Giuseppe, che la terra ti sia lieve”.

“Il Vespagiro Club di Alvignano si stringe con profondo dolore alla famiglia per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Guarda, nostro caro tesserato e amico di Piana di Monte Verna. Perdiamo un compagno e un vespista con cui abbiamo condiviso la passione per la strada e la libertà. Un abbraccio forte alla sua compagna Carmen, ai genitori, al fratello e a tutti i suoi cari. Ciao Giuseppe, la tua Vespa resterà per sempre nel nostro cuore. Il Vespagiro Club di Alvignano” – è il messaggio di cordoglio del Vespagiro Club.