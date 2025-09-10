Ciclone Mediterraneo in Campania poi cambia tutto, sarà di nuovo estate: da quando

Napoli, 188 lavoratori in nero e irregolari negli stabilimenti balneari

Mentre si fa strada il Ciclone Mediterraneo in Italia, causando instabilità anche a Napoli e in Campania, stando alle previsioni meteo, l’estate tornerà alla ribalta nei prossimi giorni, portando ancora caldo e sole un po’ ovunque.

Meteo, dopo il Ciclone Mediterraneo torna il caldo: quando

Secondo le stime de Il Meteo, questa nuova fase di maltempo – che ha spinto la Protezione Civile della Regione Campania a diramare un allerta meteo di livello giallo per l’intera giornata – sarà ben presto spazzata via dal ritorno del caldo.

Già a partire da domani, giovedì 11 settembre, l’instabilità tenderà progressivamente ad attenuarsi, tra ampie schiarite soleggiate e incremento delle temperature che caratterizzeranno dapprima il Centro-Nord e in seguito il Sud.

L’aumento termico proseguirà anche venerdì 12 settembre, estendendosi al fine settimana, ma la vera e propria svolta arriverà soltanto con l’inizio della settimana prossima quando un deciso rinforzo della pressione sul bacino del Mediterraneo darà il via ad una nuova fase estiva, molto più stabile e dal clima caldo.

Non sarà un vero e proprio caldo africano ma in ogni caso i valori termici saliranno in maniera imponente, superando anche i 30 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori.