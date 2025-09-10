Paul Baccaglini trovato senza vita in casa: l’ex inviato de Le Iene è morto a 41 anni

Si è spento a 41 anni Paul Baccaglini, imprenditore italo-americano, ex inviato della celebre trasmissione televisiva Le Iene ed ex presidente del Palermo: stando a quanto emerso sarebbe stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione di Segrate, dalla sua compagna.

Paul Baccaglini: morto a 41 anni l’ex inviato de Le Iene

Al momento non sono state rese note le cause del decesso ma l’ipotesi principale, attualmente, è quella di un suicidio. Baccaglini si sarebbe tolto la vita nel suo appartamento e all’arrivo della compagna, per lui, non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Si tratta di una prima ricostruzione che dovrà essere confermata o smentita. Sarà, infatti, l’esame autoptico a chiarire con certezza le cause del decesso dell’imprenditore, ricostruendo i suoi ultimi momenti di vita.

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia” – si legge sui canali social del programma Le Iene.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.