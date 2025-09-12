F.A.S.T., i farmacisti che curano ferite invisibili e regalano futuro ai ragazzi di Napoli

Ci sono luoghi in cui crescere è più difficile. Quartieri dove i ragazzi rischiano di restare intrappolati in un destino che sembra già scritto, dove la mancanza di opportunità lascia spazio alla strada, al disagio, a volte anche a scelte sbagliate.

È in questi contesti che F.A.S.T. – Farmacisti Attivi sul Territorio – ha deciso di nascere e di agire, con la convinzione che il farmacista non debba limitarsi a dispensare medicine ma possa e debba diventare una presenza viva, un punto di riferimento sociale, un compagno di viaggio per i più giovani.

Una storia di impegno, vicinanza e futuro

L’associazione viene fondata ufficialmente nel 2019, ma la sua storia inizia anni prima, quando alcuni giovani farmacisti della Farmacia Ciamillo di Barra intuiscono che la loro professione può andare oltre il banco.

Nel 2015 entrano per la prima volta in una scuola del quartiere e danno vita a un progetto che cambierà tutto: “Salute e Legalità”.

Ogni mese incontrano studenti e insegnanti, parlano di prevenzione, di rispetto, di scelte di vita, affrontano temi che i programmi scolastici non prevedono ma che nella realtà quotidiana diventano fondamentali.

Non sono lezioni frontali, ma dialoghi aperti, arricchiti dalla presenza di ospiti speciali. C’è chi racconta come ce l’ha fatta partendo da zero, come l’attore Alessandro Bolide che trasforma in comicità il dolore vissuto da vittima di bullismo.

C’è chi, come Dries Mertens, condivide la propria storia di sacrifici e passione fino ad arrivare ai palcoscenici del calcio internazionale.

C’è chi, come il campione di pallanuoto Alessandro Velotto, spiega come lo sport possa diventare ancora oggi la salvezza per un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile. Storie vere che diventano modelli, esempi capaci di accendere una scintilla.

Il riscontro è immediato. Le mamme che entrano in farmacia chiedono di approfondire i temi affrontati a scuola, i ragazzi iniziano a fidarsi, a raccontarsi, a sentirsi parte di una comunità che li ascolta. E così F.A.S.T. prende forma, diventando anno dopo anno una realtà sempre più solida.

Durante la pandemia l’associazione non si ferma, anzi. Nasce il progetto del Tampone Solidale: migliaia di test gratuiti distribuiti alle fasce più deboli, dagli anziani ai più giovani, che spesso diventavano veicolo inconsapevole di contagio. In un momento di paura e isolamento, F.A.S.T. sceglie la strada della vicinanza e della concretezza.

FAST, la carezza di chi sceglie di restare accanto ai giovani delle periferie

Ma l’impegno non si limita all’emergenza sanitaria. Con il tempo arrivano progetti che mescolano cultura, inclusione e socialità. Bambini che non avevano mai visto la neve vengono portati a Roccaraso.

Ragazzi in condizioni difficili vivono una giornata allo zoo di Napoli. Un graphic novel sull’autismo viene pubblicato e distribuito grazie a una raccolta fondi, per dare voce a una storia vera di coraggio e crescita.

E ancora, screening gratuiti in piazza, giornate dedicate alla prevenzione, donazioni di mascherine, gel e materiali sanitari nei momenti più critici.

Ogni iniziativa porta con sé un messaggio: non siete soli, c’è qualcuno che crede in voi. È questo lo spirito di F.A.S.T..

Nel gennaio 2025 accade qualcosa che sintetizza alla perfezione la filosofia dell’associazione. Grazie al sostegno di imprenditori amici e partner, vengono raccolti fondi sufficienti per portare 172 bambini e famiglie al Palapartenope, a uno spettacolo sulle musiche Disney.

Per molti di loro è la prima volta in un grande teatro. Le note de “La Bella e la Bestia” o de “Il Re Leone” non sono solo canzoni, ma ricordi che si imprimono, emozioni che restano, la dimostrazione che anche una serata di leggerezza può cambiare la prospettiva di chi vive quotidianamente in contesti complessi.

F.A.S.T. non è solo un nome, è una visione. L’obiettivo è diventare un collante tra istituzioni, scuole e famiglie, portando la figura del farmacista a essere non soltanto una sentinella della salute, ma anche un motore di trasformazione sociale.

Il sogno, dichiarato e inseguito, è quello di avere un centro stabile da dedicare interamente ai ragazzi, uno spazio dove organizzare laboratori, corsi sportivi, attività culturali e percorsi professionalizzanti.

Il crowdfunding lanciato da F.A.S.T. nel 2025 si inserisce pienamente nella missione dell’associazione: collaborare con il Centro Ester Village e offrire a decine di adolescenti del quartiere la possibilità di coltivare passioni e imparare un mestiere.

Tra le attività previste ci sono diversi laboratori, tra cui quello di pasticceria, grazie alla collaborazione di realtà storiche come la famiglia Carraturo, che ha deciso di aprire le proprie porte ai giovani, offrendo loro esperienze concrete e formative.

Questa iniziativa rappresenta un modo tangibile per dimostrare che esiste una strada diversa, percorribile grazie al sostegno e alla guida di chi crede nella crescita delle nuove generazioni.

Essere farmacisti attivi sul territorio significa prendersi cura delle persone a 360 gradi, ascoltare i bisogni di un quartiere, intercettare le fragilità prima che diventino ferite insanabili e trasformare la farmacia in un punto di riferimento sicuro, un luogo di fiducia e speranza.

F.A.S.T. dimostra che la solidarietà, se radicata nel territorio e organizzata con dedizione, può cambiare concretamente le vite.

Ogni donazione, ogni collaborazione e ogni piccolo gesto di supporto contribuiscono a costruire un futuro migliore per qualcuno.

Se è vero che nelle periferie le difficoltà sono molte, è altrettanto vero che proprio lì, grazie all’impegno di chi sceglie di restare e agire, possono nascere storie di rinascita e speranza.

Il crowdfunding, che si concluderà a dicembre, ha l’obiettivo di realizzare un presidio stabile di legalità, cultura e prevenzione all’interno del Centro Ester Village, nel cuore di Barra.

In questo spazio sicuro e stimolante, i giovani potranno accedere a corsi di letteratura, scrittura e teatro, laboratori artigianali e di formazione pratica, oltre a progetti dedicati alla prevenzione sanitaria e all’educazione alla legalità.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un luogo dove le fragilità possano trasformarsi in opportunità, dove ogni ragazzo possa scoprire talenti, passioni e possibilità concrete di crescita.

Ogni contributo, piccolo o grande, diventa un mattoncino per costruire un futuro diverso, offrendo strumenti e occasioni che altrimenti non sarebbero accessibili.

F.A.S.T. invita chiunque creda nella forza della comunità e nel valore della prevenzione sociale a partecipare: sostenere questo crowdfunding significa accendere una luce nelle vite di chi cresce in contesti complessi, garantendo esperienze formative, culturali e sportive capaci di fare davvero la differenza.

Il sogno del presidio diventerà realtà solo grazie al supporto di tutti, creando un luogo dove cultura, salute e legalità si intrecciano per generare un futuro migliore per i giovani di Napoli.

COME DONARE

Per sostenere il progetto F.A.S.T. con una donazione basta cliccare qui.