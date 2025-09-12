Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

È di nuovo Jazz Festival a Torre del Greco: stasera e domani omaggio a De Andrè e ritmi blues

Set 12, 2025 - Giuseppe Mennella

Il cartellone di Voci d’autunno Jazz Festival 2025 non conosce pause e dopo l’apertura torna a illuminare gli spazi degli ex molini meridionali Marzoli con due appuntamenti di forte richiamo.

“Voci d’Autunno Jazz Festival”: stasera “vive” De Andrè

Un nuovo venerdì, un nuovo weekend che si apre all’insegna del jazz e del blues a Torre del Greco. Stasera, 12 settembre e domani, sabato 13 settembre, sempre alle ore 21, il pubblico potrà vivere due esperienze molto diverse ma ugualmente capaci di emozionare e sorprendere.

La terza serata, in programma stasera è interamente dedicata a Fabrizio De Andrè. Viva/De Andrè non è un semplice tributo, ma un concerto-racconto ideato da Luigi Viva: una narrazione che parte dall’assenza fisica della voce del cantautore e approda alla sua presenza viva, politica e poetica, che continua a risuonare oggi con forza intatta.

Viva guiderà il pubblico attraverso le tappe della vita dell’artista, dall’infanzia agli amori musicali, dal jazz all’incontro con Georges Brassens. A impreziosire lo spettacolo, anche contributi audio inediti che restituiranno un De Andrè intimo e sorprendente.

Sul palco una formazione di primo piano: Francesco Bearzatti (sax, clarinetto), Luigi Masciari (chitarra, direzione musicale e arrangiamenti), Giampiero Locatelli (piano), Francesco Poeti (basso) e Pietro Iodice (batteria). Musicisti capaci di rinnovare le atmosfere di Faber senza tradirne l’essenza, offrendo un dialogo continuo tra memoria e presente.

Sabato 13 tra gospel e blues con Sugar Queen

Sabato 13 settembre sarà invece la volta di Sugar Queen, nome d’arte di Michele Denise: cantante e cantautrice americana che ha fatto del blues il suo linguaggio universale.

Con tre album all’attivo e tour in Europa, Stati Uniti e Asia, ha conquistato pubblico e critica, arrivando ad aprire i concerti di grandi nomi come Keb’ Mo’.

Le sue radici affondano nel gospel e nel blues della Florida settentrionale, da cui nasce una voce ardente e magnetica capace di trasformare ogni esibizione in un rito collettivo.

Che si tratti di un ritmo incalzante o di un blues lento e carico di pathos, Sugar Queen sa trasmettere energia pura e trascinare il pubblico in un viaggio emozionale.

Non solo musica: food ed arte per “Voci d’Autunno”

L’ingresso agli spettacoli, come sempre, è gratuito fino a esaurimento posti: un’occasione da non perdere per chi ama la musica che sa raccontare e lasciare il segno.

Oltre alla musica, i Mulini Meridionali Marzoli ospitano un’area food con sapori locali, taglieri, le classiche “semulelle” e selezione di salumi. I locali del Cobar Stecca ospitano, invece, esposizioni di arte visuale di artisti locali: fotografie, dipinti e sculture per nutrire anche gli occhi e l’anima.

Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano