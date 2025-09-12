È di nuovo Jazz Festival a Torre del Greco: stasera e domani omaggio a De Andrè e ritmi blues

Il cartellone di Voci d’autunno Jazz Festival 2025 non conosce pause e dopo l’apertura torna a illuminare gli spazi degli ex molini meridionali Marzoli con due appuntamenti di forte richiamo.

“Voci d’Autunno Jazz Festival”: stasera “vive” De Andrè

Un nuovo venerdì, un nuovo weekend che si apre all’insegna del jazz e del blues a Torre del Greco. Stasera, 12 settembre e domani, sabato 13 settembre, sempre alle ore 21, il pubblico potrà vivere due esperienze molto diverse ma ugualmente capaci di emozionare e sorprendere.

La terza serata, in programma stasera è interamente dedicata a Fabrizio De Andrè. Viva/De Andrè non è un semplice tributo, ma un concerto-racconto ideato da Luigi Viva: una narrazione che parte dall’assenza fisica della voce del cantautore e approda alla sua presenza viva, politica e poetica, che continua a risuonare oggi con forza intatta.

Viva guiderà il pubblico attraverso le tappe della vita dell’artista, dall’infanzia agli amori musicali, dal jazz all’incontro con Georges Brassens. A impreziosire lo spettacolo, anche contributi audio inediti che restituiranno un De Andrè intimo e sorprendente.

Sul palco una formazione di primo piano: Francesco Bearzatti (sax, clarinetto), Luigi Masciari (chitarra, direzione musicale e arrangiamenti), Giampiero Locatelli (piano), Francesco Poeti (basso) e Pietro Iodice (batteria). Musicisti capaci di rinnovare le atmosfere di Faber senza tradirne l’essenza, offrendo un dialogo continuo tra memoria e presente.

Sabato 13 tra gospel e blues con Sugar Queen

Sabato 13 settembre sarà invece la volta di Sugar Queen, nome d’arte di Michele Denise: cantante e cantautrice americana che ha fatto del blues il suo linguaggio universale.

Con tre album all’attivo e tour in Europa, Stati Uniti e Asia, ha conquistato pubblico e critica, arrivando ad aprire i concerti di grandi nomi come Keb’ Mo’.

Le sue radici affondano nel gospel e nel blues della Florida settentrionale, da cui nasce una voce ardente e magnetica capace di trasformare ogni esibizione in un rito collettivo.

Che si tratti di un ritmo incalzante o di un blues lento e carico di pathos, Sugar Queen sa trasmettere energia pura e trascinare il pubblico in un viaggio emozionale.

Non solo musica: food ed arte per “Voci d’Autunno”

L’ingresso agli spettacoli, come sempre, è gratuito fino a esaurimento posti: un’occasione da non perdere per chi ama la musica che sa raccontare e lasciare il segno.

Oltre alla musica, i Mulini Meridionali Marzoli ospitano un’area food con sapori locali, taglieri, le classiche “semulelle” e selezione di salumi. I locali del Cobar Stecca ospitano, invece, esposizioni di arte visuale di artisti locali: fotografie, dipinti e sculture per nutrire anche gli occhi e l’anima.