Si aggravano le condizioni di Igor Protti: “L’ospite ha deciso di far visita alle vertebre”

Si aggravano le condizioni di salute di Igor Protti, l’ex bomber che in carriera ha giocato anche una stagione a Napoli. Nei mesi scorsi si era già sottoposto ad un’operazione, ma dopo otto sedute di chemioterapia la malattia si è estesa anche alle vertebre.

Protti ha scritto un post su Instagram per raccontare le novità, purtroppo non buone: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete MERAVIGLIOSI!” ❤️?”.

La lotta di Igor Protti si fa dunque più complicata, ma non per questo l’affronta con meno forza. Si tratta di un momento indubbiamente complesso, tuttavia la vicinanza dei cari e perfino dei tifosi può essere determinante nella buona riuscita delle cure.