Arriva il Super Anticiclone, a settembre torna il caldo africano e sembrerà luglio: quando

Stando alle previsioni meteo, dopo una fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime settimane di agosto, nei prossimi giorni è in arrivo un super anticiclone sull’Italia che darà il via ad un periodo particolarmente caldo e stabile.

Meteo, arriva il super anticiclone: caldo e sole

A partire da oggi, lunedì 15 settembre, fino a mercoledì 17, secondo le stime de Il Meteo, l’alta pressione tornerà protagonista con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre che dominerà la scena riportando un clima mite e soleggiato soprattutto al Centro e al Sud. Solo al Nord tra martedì 16 e mercoledì 17 potrebbe registrarsi qualche instabilità ma ovunque le temperature saranno in crescita, superando la media del periodo.

Il quadro climatico subirà una vera e propria svolta dalla seconda parte della settimana, quando una saccatura atlantica prenderà il sopravvento favorendo una nuova risalita di aria calda dall’Africa. Così il caldo africano tornerà alla ribalta inaugurando una fase di caldo tardivo che, partendo da Spagna e Portogallo, farà sentire i suoi effetti anche in Italia. In particolare le temperature saliranno ancora facendo spazio ad un’ondata di calore fuori stagione.

In generale, dunque, in tutta la Penisola la settimana appena iniziata regalerà giornate soleggiate e clima mite, dai valori tipicamente estivi. Qualche piovasco è atteso soltanto nel Settentrione ma si tratterà soltanto di piogge passeggere. Anche nel weekend proseguirà “l’estate settembrina” estendendosi probabilmente anche alla settimana successiva. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori previsioni che potranno confermare o smentire la proiezione attuale.