Venus Williams sceglie Ischia: matrimonio da sogno con Andrea Preti

L’isola d’Ischia si prepara a diventare palcoscenico di un matrimonio da favola. Venerdì, infatti, Venus Williams, leggenda del tennis mondiale ed ex numero uno del ranking WTA, sposerà l’attore italiano Andrea Preti.

Considerata una delle più grandi tenniste di sempre, Venus vanta un palmarès impressionante: 49 titoli WTA, sette trionfi del Grande Slam in singolare su sedici finali disputate, oltre a 14 vittorie in doppio con la sorella Serena e due nel doppio misto.

La scelta di Ischia non è casuale: l’amore tra l’isola verde e la campionessa americana è nato lo scorso anno, durante una vacanza a Sant’Angelo. In quell’occasione, rimasta incantata dal fascino del borgo e della natura circostante, Venus decise che sarebbe stato il luogo ideale per pronunciare il fatidico sì.

La cerimonia si terrà in una cornice spettacolare: il faro di Punta Imperatore, suggestivo promontorio affacciato sul Golfo di Napoli, raggiungibile soltanto a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo che conta 155 scalini. Dopo lo scambio delle promesse, il ricevimento sarà ospitato a Lisola, il ristorante inaugurato lo scorso anno dallo chef stellato Nino Di Costanzo insieme al pizzaiolo Ivano Veccia, che per l’occasione sarà blindato e sorvegliato da un imponente servizio di sicurezza.

Massimo riserbo sulla lista degli invitati, ma sull’isola si rincorrono voci circa la presenza di personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo. Intanto Venus e Serena Williams, insieme alla famiglia e allo staff impegnato nei preparativi, sono già arrivate a Ischia, attirando inevitabilmente l’attenzione di residenti e turisti.

Alla vigilia delle nozze, le famiglie degli sposi si riuniranno per una cena sul mare, raggiungendo in barca un ristorante che proporrà un menù ispirato alla tradizione partenopea.