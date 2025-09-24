Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Napoli, 42enne accoltellato in un bar a Porta Capuana: si cercano i responsabili

Set 24, 2025 - Redazione Vesuviolive

Un uomo di 42 anni, originario del Kirghizistan, si è presentato all’ospedale Annunziata con gravi ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, poco prima sarebbe stato aggredito nei pressi di un bar nella zona di Porta Capuana da un gruppo di persone, presumibilmente di origine magrebina.

L’uomo avrebbe riportato colpi di coltello alla zona sottoscapolare destra e al fianco. Dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale Pellegrini, dove si trova tuttora ricoverato.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, impegnati a chiarire la dinamica dell’aggressione e a identificare i responsabili.

Tag
accoltellamentoPorta Capuana
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI