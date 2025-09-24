Un uomo di 42 anni, originario del Kirghizistan, si è presentato all’ospedale Annunziata con gravi ferite da arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, poco prima sarebbe stato aggredito nei pressi di un bar nella zona di Porta Capuana da un gruppo di persone, presumibilmente di origine magrebina.

L’uomo avrebbe riportato colpi di coltello alla zona sottoscapolare destra e al fianco. Dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale Pellegrini, dove si trova tuttora ricoverato.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, impegnati a chiarire la dinamica dell’aggressione e a identificare i responsabili.