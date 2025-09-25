Napoli, James Senese ricoverato all’ospedale Cardarelli: cosa è successo

Sarebbe ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli il celebre musicista napoletano James Senese, sotto osservazione in terapia intensiva. A renderlo noto è Il Mattino.

James Senese ricoverato al Cardarelli di Napoli: cosa è successo

Il sassofonista, secondo quanto comunicato da Il Mattino, nella serata di ieri sarebbe giunto al nosocomio, dove attualmente è ricoverato, per una grave polmonite. Al momento non sono emerse ulteriori notizie sulle sue condizioni.

Soltanto lo scorso aprile, Senese sarebbe finito in ospedale per sottoporsi ad un intervento, effettuato con successo al Vecchio Pellegrini di Napoli. Lo stesso artista, dopo le notizie circolate in rete di un ipotetica operazione d’urgenza seguita ad un accesso al pronto soccorso per forti dolori, aveva annunciato: “Grazie per la solidarietà e l’affetto dimostrato ma non vi preoccupate. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un’operazione di routine, sto benissimo e ci vediamo presto in tour