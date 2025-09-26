James Senese grave, il sassofonista napoletano è in coma farmacologico: come sta

Sembrano stabili le condizioni di James Senese, il celebre sassofonista partenopeo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.

James Senese ricoverato al Cardarelli: come sta

Stando ad un ultimo aggiornamento, fornito da Il Mattino, il quadro clinico del musicista napoletano sarebbe stabile. Senese, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio partenopeo, sarebbe in coma farmacologico a causa di una grave infezione, pare una severa polmonite.

L’artista si sarebbe recato al pronto soccorso in condizioni critiche, spingendo l’equipe medica a disporre il ricovero immediato in rianimazione. Di ieri il primo bollettino medico in cui si legge: ““E’ al Cardarelli in condizioni critiche il noto musicista James Senese. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa. La prognosi è riservata”.

Già lo scorso aprile, Senese era finito in ospedale per sottoporsi ad un intervento, effettuato presso il Vecchio Pellegrini di Napoli. Lui stesso era intervenuto sui social per tranquillizzare i suoi followers annunciando un imminente ritorno ai suoi progetti musicali. Il prossimo bollettino medico è previsto per le ore 13:30.