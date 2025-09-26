Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Spacciava droga nel retrobottega del salone: arrestato barbiere-pusher nel napoletano

Set 26, 2025 - Giuseppe Mennella

Barbiere e, come attività parallela, spacciatore di droga: questa l’accusa con la quale i carabinieri hanno condotto ai domiciliari un uomo di 49 anni di Casoria.

Barbiere e pusher, arrestato a Casoria per spaccio di droga

A Casoria, nell’hinterland napoletano, un barbiere 49enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stata rinvenuta una quantità di sostanza ritenuta compatibile con l’attività di spaccio nel suo stesso negozio. Il titolare, incensurato e originario di Casavatore, offriva, stando alle accuse dei militari riportate da Ansa.it, non solo tagli e rasature, ma anche marijuana nel retrobottega.

L’indagine è partita da alcune segnalazioni sulla sua attività: i militari hanno perquisito il locale e trovato 69 grammi di erba, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Erba e bilancino nel retrobottega, l’illegalità nei gesti quotidiani

Ora l’uomo dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Al momento è ai domiciliari in attesa del giudizio.

Il fatto scuote la zona: un volto noto per lavori di cura personale che, dietro al pennello e alle forbici, nascondeva un’attività illegale. Un doppio volto — da barbiere “di fiducia” e da spacciatore — che tradisce il legame spesso ambiguo tra legalità e realtà urbana.

L’azione dei carabinieri mostra come le forze dell’ordine, attente alle segnalazioni della comunità, riescano a smantellare anche i traffici più nascosti sotto l’apparenza quotidiana. Negozi, osterie, salon di bellezza ­– luoghi di socialità – non sono esenti da queste infiltrazioni.

Tag
arrestoBarbiereCasoriadroga
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano