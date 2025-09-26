Spacciava droga nel retrobottega del salone: arrestato barbiere-pusher nel napoletano

Barbiere e, come attività parallela, spacciatore di droga: questa l’accusa con la quale i carabinieri hanno condotto ai domiciliari un uomo di 49 anni di Casoria.

A Casoria, nell’hinterland napoletano, un barbiere 49enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che è stata rinvenuta una quantità di sostanza ritenuta compatibile con l’attività di spaccio nel suo stesso negozio. Il titolare, incensurato e originario di Casavatore, offriva, stando alle accuse dei militari riportate da Ansa.it, non solo tagli e rasature, ma anche marijuana nel retrobottega.

L’indagine è partita da alcune segnalazioni sulla sua attività: i militari hanno perquisito il locale e trovato 69 grammi di erba, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Erba e bilancino nel retrobottega, l’illegalità nei gesti quotidiani

Ora l’uomo dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Al momento è ai domiciliari in attesa del giudizio.

Il fatto scuote la zona: un volto noto per lavori di cura personale che, dietro al pennello e alle forbici, nascondeva un’attività illegale. Un doppio volto — da barbiere “di fiducia” e da spacciatore — che tradisce il legame spesso ambiguo tra legalità e realtà urbana.

L’azione dei carabinieri mostra come le forze dell’ordine, attente alle segnalazioni della comunità, riescano a smantellare anche i traffici più nascosti sotto l’apparenza quotidiana. Negozi, osterie, salon di bellezza ­– luoghi di socialità – non sono esenti da queste infiltrazioni.