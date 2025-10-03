ULTIM’ORA. Terremoto all’alba nel Napoletano: 2 scosse, una dietro l’altra
Ott 03, 2025 - Veronica Ronza
Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi, 3 ottobre 2025, con epicentro ai Campi Flegrei.
Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi 3 ottobre
La scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 6:13, ad una profondità di 3 km, localizzata nei pressi del cimitero di Pozzuoli.
L’evento sismico è stato seguito da una precedente scossa segnalata alle ore 5:11, sempre di magnitudo 2.2. Si legherebbero allo sciame sismico partito dal pomeriggio di ieri, 2 ottobre, generando anche scosse abbastanza intense, come quella di magnitudo 2.7 delle ore 19:57.
Si tratterebbe di terremoti che rientrerebbero nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona ma percepiti in maniera intensa dai residenti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’attività sismica in corso forniti dal Comune di Pozzuoli e dall’Osservatorio Vesuviano.