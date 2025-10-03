Vesuvio Live

ULTIM’ORA. Terremoto all’alba nel Napoletano: 2 scosse, una dietro l’altra

Ott 03, 2025 - Veronica Ronza

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore della mattinata di oggi, 3 ottobre 2025, con epicentro ai Campi Flegrei.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi 3 ottobre

La scossa, di magnitudo 2.2, è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 6:13, ad una profondità di 3 km, localizzata nei pressi del cimitero di Pozzuoli.

L’evento sismico è stato seguito da una precedente scossa segnalata alle ore 5:11, sempre di magnitudo 2.2. Si legherebbero allo sciame sismico partito dal pomeriggio di ieri, 2 ottobre, generando anche scosse abbastanza intense, come quella di magnitudo 2.7 delle ore 19:57.

Si tratterebbe di terremoti che rientrerebbero nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona ma percepiti in maniera intensa dai residenti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’attività sismica in corso forniti dal Comune di Pozzuoli e dall’Osservatorio Vesuviano.

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre