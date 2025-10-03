SCOMPARSA/ Ore di ansia per Giada, da sabato scorso non si hanno sue notizie: ha 17 anni

C’è apprensione e mobilitazione attorno alla giovanissima Giada Saracino, 17enne di Casalnuovo di Napoli di cui non si hanno notizie da quasi una settimana.

Giada Saracino è scomparsa, da sabato non si hanno sue notizie

L’ultima volta sarebbe stata vista in compagnia del fidanzato a Corso Garibaldi a Napoli, a pochi passi da dove abitava con la madre da alcuni anni. Giada Saracino era però originaria di Casalnuovo di Napoli, ed anche la cittadina dell’hinterland napoletano sta vivendo ore di grande apprensione circa la sorte della giovane.

Da sabato scorso, infatti, di Giada Saracino non si hanno più notizie: la famiglia ha immediatamente effettuato denuncia al commissariato di Polizia di via Medina.

L’appello della famiglia: i numeri da contattare

Attualmente la Polizia avrebbe già avviato le indagini per favorire le ricerche della minorenne che ormai da diversi giorni non da notizie alla propria famiglia.

Amici e familiari hanno richiesto massima condivisione del loro appello affinché chiunque abbia notizie o avvistamenti possa contattare le forze dell’ordine. È stato anche indicato un numero di cellulare al quale chiamare per qualsiasi segnalazione: 3202785072.

Aveva un jeans e una canotta nera

Al momento della scomparsa, Giada indossava una una canottiera nera, un paio di jeans e scarpe modello Campus. Tra i segni particolari che possono aiutare ad identificare la giovane, la famiglia fa sapere che Giada indossa un apparecchio ortodontico.

Giada Saracino è alta 1,55 metri, ha dei lunghi capelli rossi ed è di corporatura snella. Anche l’Associazione Penelope Campania ODV si è unita agli appelli per la ricerca della diciassettenne.

In questi sei giorni dal momento della scomparsa non sarebbero giunte segnalazioni alle forze dell’ordine: inoltre, al momento pare che non ci siano denunce di scomparsa a carico del fidanzato che, stando alle informazioni diffuse, era con lei l’ultima volta in cui è stata vista a pochi passi da piazza Garibaldi a Napoli.